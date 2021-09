Voglio essere un mago su Rai2: castello (gallery)

Ha preso il via stasera, 21 settembre 2021, in prima serata su Rai2, il reality-talent Voglio essere un mago, che vede protagonisti dodici ragazzi tra i 14 e i 18 anni – 7 ragazzi e 5 ragazze -, alle prese con magia e illusionismo.

I giovani si metteranno alla prova per trasformarsi da apprendisti, in incantatori e illusionisti professionisti, sotto la guida di insegnanti esperti e del “magister” Raul Cremona, con la voce narrante di Silvan.

Voglio essere un mago: location

A fare da scenario al programma è il castello di Rocchetta Mattei, sull’Appennino bolognese, appositamente allestito per ospitare i giovani apprendisti. Ogni casata ha la sua stanza, arredata con i propri colori, un luogo di studio e di svago per gli aspiranti maghi. Ci sono inoltre molti spazi comuni, come l’Aula magna, dove gli apprendisti seguono le lezioni e consumano i loro pasti, e il teatro, che ospita le prove degli spettacoli, le verifiche di casata e le esibizioni degli apprendisti.

Per riposarsi a fine giornata c’è poi il dormitorio, sala circolare in cui tutti i ragazzi dormono insieme in letti a castello e la cui vita notturna è seguita costantemente. A tutto questo si aggiunge la stanza dei desideri, il luogo in cui gli apprendisti confessano ad uno specchio magico richieste e sogni con la speranza che siano esauditi.

Le puntate di Voglio essere un mago saranno disponibili anche in streaming sulla pagina ufficiale del programma, a questo link.