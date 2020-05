Vivi e lascia vivere 2, la seconda stagione si farà?

Dopo sei puntate, Vivi e lascia vivere si conclude: la fiction ideata e diretta da Pappi Corsicato e con protagonista Elena Sofia Ricci saluta il pubblico chiudendo le vicende di Laura, la protagonista che, dopo aver detto ai figli -mentendo- che loro padre Renato (Antonio Gerardi) era morto in un incendio, deve affrontare le conseguenze delle sue bugie, che coinvolgono anche l’attività di sartù street food che ha lanciato con delle amiche, anche loro in cerca di riscatto.

Ma ci sarà una seconda stagione di Vivi e lascia vivere? Al momento, la Rai non si è ancora espressa, ma Corsicato, intervistato qualche settimana fa da Fanpage, si è lasciato scappare che, sebbene non fosse inizialmente previsto, sta pensando a come proseguire il racconto:

“Questa serie, in realtà, non nasceva con il presupposto di avere un seguito. Però ho già una idea di come potrebbe proseguire, ribaltando un po’ le carte ma è tutto ancora nella mia testa. Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello”.

Dal punto di vista degli ascolti, la fiction ha incontrato il gradimento del pubblico fin dalla prima puntata ottenendo, nelle prime cinque, una media di 6.617.400 spettatori (19,9% di share). Ascolti molto alti, merito anche della presenza di Elena Sofia Ricci, attrice molto apprezzata dal pubblico televisivo.

Proprio la decisione dell’attrice, però, potrebbe avere delle ripercussioni sulla seconda stagione: la Ricci, di solito, non ama comparire in più stagioni di una serie tv (l’unica eccezione è Che Dio Ci Aiuti). Bisognerà quindi capire se, in caso di rinnovo di Vivi e lascia vivere, vorrà farne parte.