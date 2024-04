Viola come il mare 2 su Mediaset Infinity in anteprima

Seguici su Whatsapp - Telegram

A due anni dalla prima stagione, debutta Viola come il mare 2, seconda stagione della fiction di Canale 5 ha visto nascere la coppia televisiva formata da Francesca Chillemi e Can Yaman, nei panni rispettivamente di una giornalista e di un ispettore di Polizia a Palermo.

Se vi state chiedendo quando esce Viola come il mare 2, va detto che avete due possibilità di visione della serie: per la prima volta, infatti, Mediaset ha deciso di sperimentare una strategia che la Rai sta già applicando da tempo, ovvero proporre in anteprima streaming la serie, e solo dopo mandarla in onda sul piccolo schermo.

Viola come il mare 2, quindi, esce in anteprima su Mediaset Infinity da mercoledì 24 aprile 2024, quando sulla piattaforma vengono caricati i primi tre episodi della serie tv (in tutto sono sei). In tv, invece, la serie comincia venerdì 3 maggio. Proprio quel giorno su Mediaset Infinity saranno caricati gli ultimi tre episodi della seconda stagione, che dunque sarà interamente disponibile prima della messa in onda su Canale 5.

La trama di Viola come il mare 2

In questa seconda stagione, Viola (Chillemi) ha deciso di voltare pagina, dopo aver scoperto che il padre è morto. Decide così di lasciare la cronaca per dedicarsi ad altro, all’interno della redazione di Sicilia WebNews che, intanto, è stata rivoluzionata: il nuovo editore Leonardo Piazza (Ninni Bruschetta) ha infatti assunto Vita Stabili (Alice Arcuri) come nuova direttrice.

Con Francesco (Yaman), invece, ha deciso di voler restare solo amica, dopo che lui, durante una cena romatica, è scappato in fretta e furia, dopo aver scoperto che il Pm Buscemi (David Coco) era la talpa coinvolta nel caso del traffico di essere umani su cui Francesco stava indagando.

Ma sarà così? Francesco non vuole mollare la presa e continuerà a corteggiare Viola che, nel frattempo, resta affascinata dal nuovo Pm Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), uomo preciso che darà del filo da torcere all’ispettore.