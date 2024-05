Viola come il mare 2, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

I più appassionati avranno già visto le prime puntate di Viola come il mare 2 online: la seconda stagione della fiction è infatti disponibile con i primi tre episodi in anteprima dal 24 aprile 2024 su Mediaset Infinity. Il debutto in tv, invece, è previsto per venerdì 3 maggio, su Canale 5. Un esperimento, quello di Mediaset, che se dovesse portare buoni risultati potrebbe essere ripetuto anche con altre serie.

Ma da quante puntate è composto Viola come il mare 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono sei, come la prima, ciascuno della durata di circa 100 minuti. Canale 5 li manda in onda uno a settimana, per sei settimane ed altrettante prime serate. Il finale di stagione va in onda il 7 giugno. Su Mediaset Infinity, invece, dopo l’anteprima dei primi tre episodi, dal 3 maggio sono caricati i restanti tre.

La trama di Viola come il mare 2

Viola (Francesca Chillemi) ha deciso di rinunciare a trovare il padre, per cui si era trasferita da Parigi a Palermo dopo aver scoperto della sua malattia degenerativa che si manifesta tramite la sinestesia.

Vuole, piuttosto, essere più spensierata, tanto che chiede alla redazione di Sicilia WebNews di potersi occupare di moda e non più di cronaca. Ma è la cronaca a non volersi allontanare da lei, costringendola a continuare a lavorare su casi in cui indaga non solo sul colpevole, ma anche sui sentimenti delle persone coinvolte.

A proposito di sentimenti, le cose con Demir (Can Yaman) non vanno benissimo: dopo che lui le ha dato buca a cena, lei ha deciso di volerlo solo come amico, ma l’ispettore non è d’accordo. Comincia così un tira e molla, che diventa triangolo quando Viola conosce Matteo Ferrara (Giovanni Scifoni), il nuovo Pm.

Nel frattempo, la protagonista deve conoscere i nuovi colleghi della redazione, affrontare i sospetti della sua nuova direttrice Vita (Alice Arcuri) e anche una notizia che potrebbe ridefinire il suo rapporto proprio con Demir.