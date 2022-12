Verissimo e Terra Amara, da oggi cambia l’orario: ecco quando vanno in onda

Attenzione: se siete fan di Verissimo e Terra Amara da oggi, sabato 3 dicembre 2022, dovrete rivedere i vostri impegni. Canale 5 -in vista della fase calda dei Mondiali di calcio in Qatar- ha infatti deciso di modificare il proprio palinsesto del sabato pomeriggio.

Cominciamo da Verissimo: il rotocalco condotto da Silvia Toffanin solitamente va in onda dalle 16:10. Da oggi, però, per evitare le partite degli ottavi e dei quarti di finale, andrà in onda a partire dalle 14:10. La durata del programma, di circa due ore, non cambia.

Alla fine di Verissimo, alle 16:10, va invece in onda Terra Amara, con una puntata da 50 minuti (e non tre, come accade di sabato). Alla fine della soap opera turca sarà trasmesso un film-tv, per poi dare la linea alle repliche di Caduta Libera.

Di fatto c’è stato un’inversione di collocazione tra Terra Amara e Verissimo: Mediaset in questo modo vuole “proteggere” il programma di interviste ai personaggi dello spettacolo che altrimenti sarebbe andato in onda proprio durante le partite dei Mondiali ad eliminazione diretta.

Verissimo andrà in onda alle 14:10 anche sabato prossimo, 10 dicembre, e così anche Terra Amara andrà in onda alle 16:10, e molto probabilmente lo stesso accadrà anche il 17 dicembre, quando su Raiuno andrà in onda la finale per il terzo e quarto posto.