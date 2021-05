Verissimo oggi, ospiti dell’1 maggio 2021

Oggi, sabato 1 maggio 2021, alle 15.30, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 1 maggio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin ospiterà Anna Tatangelo per un’intervista sulla sua nuova vita. La cantante parlerà anche della rottura con Gigi D’Alessio:

Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato. C’è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni

In studio poi Beppe Carletti, fondatore dei Nomadi, che ripercorrerà la sua carriera e vita ricca di umanità. E ancora, ospiti: Malika Ayane, tra le protagoniste dell’ultimo Sanremo con il brano Ti piaci così e Anna Ferzetti, attrice molto apprezzata e moglie di Pierfrancesco Favino.

Serena Grandi e Corinne Clery racconteranno la loro lunga e complessa storia di amicizia. Leonardo La Macchia, ex allievo di Amici, parlerà dell’esperienza fatta grazie al talent di Maria De Filippi e dei suoi progetti per il futuro come cantante. Poi Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, presenterà a Verissimo la sua autobiografia.

Infine, la ballerina e conduttrice Lorella Boccia, in arrivo su Italia1 con il late show tutto al femminile Venus Club e in dolce attesa, svelerà a Verissimo il sesso del nascituro.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.