Verissimo oggi, ospiti del 6 febbraio 2021

Oggi, sabato 6 febbraio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 6 febbraio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Michele Bravi, artista sensibile, con un percorso di vita intenso, che racconterà le difficoltà degli ultimi anni e la sua rinascita. Per la prima volta in studio l’attrice Anna Valle e Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista. Ci saranno poi l’irriverente opinionista del Grande Fratello Vip Antonella Elia e la cantante Fiordaliso, che festeggia i suoi quarant’anni di carriera.

Ha raggiunto il successo in Italia interpretando il ruolo della “gatta nera” nel quiz “Il mercante in fiera”. A Verissimo Ainett Stephens parla dei drammatici motivi che l’hanno indotta a lasciare la tv per concentrarsi sulla sua famiglia. La Stephens racconterà una vicenda ancora irrisolta, la sparizione di sua madre e sua sorella nel 2004:

Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano uccise, forse bruciate, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.