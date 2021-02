Verissimo oggi, ospiti del 20 febbraio 2021

Oggi, sabato 20 febbraio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 20 febbraio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, fresco di stampa con la sua autobiografia dal titolo “Il portavoce”. Niente politica, ma il racconto intimo e senza filtri sul suo percorso di vita. Casalino, tra le altre cose, racconterà del suo rapporto col compagno:

Io e Josè andiamo verso i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene

In esclusiva, Belen Rodriguez parlerà per la prima volta in tv delle emozioni che sta vivendo per la sua seconda gravidanza e dell’amore che la lega al futuro papà Antonino Spinalbese. Inoltre, Maria Teresa Ruta racconterà la sua lunga permanenza nella casa.

E ancora, in studio la drammatica pagina di vita di Ilaria D’Amico e il cantante Antonio Aiello, alla sua prima intervista televisiva.

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.