Verissimo oggi, ospiti del 16 gennaio 2021

Oggi, sabato 16 gennaio 2021, alle 16.00, tornerà in onda Verissimo su Canale5, con una nuova puntata stagionale. A condurre il programma e intervistare gli ospiti sarà ancora una volta la sempre apprezzata Silvia Toffanin.

Verissimo 16 gennaio 2021, gli ospiti

Silvia Toffanin intervisterà Carla Fracci, icona della danza a livello mondiale e considerata tra le più grandi ballerine del Novecento. In studio poi Greta Ferro e Fiammetta Cicogna, tra le protagoniste della serie tutta dedicata alla moda Made in Italy, in onda su Canale5.

Per la prima volta insieme a Verissimo Iva Zanicchi e Orietta Berti, con il racconto della loro amicizia. E ancora, ospiti del talk show: il super opinionista di Grande Fratello Vip Pupo, il conduttore Fabio Canino e la showgirl Matilde Brandi. Quest’ultima parlerà della fine della storia d’amore con il compagno Marco durata, tra alti e bassi, quasi 17 anni:

Quando sono uscita dalla Casa (del Grande Fratello Vip, ndr) ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, non comprendevo cosa fosse accaduto, anche se avevamo già passato un agosto non bellissimo a causa di una crisi. Poi, ho capito che c’era qualcosa che non andava […] Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di ‘no’. Non me l’ha detto in faccia. Mi sarebbe piaciuto un confronto e conoscere i motivi. Da quel momento in poi è sparito, non lo vedo da tre mesi

Verissimo, streaming

E’ possibile vedere Verissimo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale del programma.