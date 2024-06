Vasco Live Roma Circo Massimo XXII stasera su Rai1 (scaletta)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Mercoledì 5 giugno 2024 su Rai 1 arriva “Vasco Live Roma Circo Massimo XXII”, un film-concerto che cattura l’energia e l’emozione di due serate epiche di Vasco Rossi live al Circo Massimo di Roma che andarono in scena l’11 e 12 giugno 2022.

140.000 fan hanno trasformato l’antica arena in un luogo di festa e condivisione, cantando a squarciagola i più grandi successi del Blasco. Il film è un viaggio musicale attraverso quarant’anni di carriera, un omaggio a uno degli artisti più iconici della musica italiana.

Il film ripercorre i brani più celebri di Vasco Rossi, dai classici intramontabili alle ultime hit. La regia cattura l’energia contagiosa del pubblico e l’intensità delle performance di Vasco Rossi.

La scaletta del concerto (11-6-2022)

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

…Muoviti!

La pioggia alla domenica

Un senso

L’amore l’amore

Interludio 2022

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

…..Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh… già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara