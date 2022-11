Tv Talk, puntata oggi, 19 novembre 2022: ospiti

Oggi, sabato 19 novembre 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 19 novembre 2022

Nell’ottava puntata, si apre con l’analisi del racconto della liberazione di Kherson. Con Gad Lerner, Francesco Specchia e il maestro Marco Bellocchio, inoltre, spazio alle tre serate evento di Esterno Notte, la nuova serie sui drammatici giorni del sequestro Moro.

Dopo i ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti-, in studio si esaminano le polemiche sull’ultima partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, mentre i Gemelli di Guidonia ripercorrono la loro carriera: lanciati e battezzati da Fiorello, sono ormai diventati protagonisti della tv italiana.

Paola Perego e Simona Ventura sono, invece, al centro di un approfondimento sul programma Citofonare Rai2 e sulle loro carriere costellate di veri e propri momenti iconici. Infine, con Alessandro Greco, un focus sulla seconda edizione del suo show culinario Cook 40’. Ad arricchire il dibattito anche Diego Passoni di Radio Deejay, Maria Volpe del Corriere della Sera e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.