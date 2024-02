Tv Talk, puntata oggi, 3 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 3 febbraio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Quanto conta la forza delle immagini nell’imporre al dibattito pubblico un caso giudiziario? È il caso Ilaria Salis ad aprire la puntata. Il conduttore Massimo Bernardini ne parlerà con i giornalisti Maria Volpe, Francesco Specchia e con lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Insieme a Marisa Laurito, una delle sue ultime partner televisive, si ricorda Sandra Milo, un’artista che è stata icona del grande cinema, ma anche del piccolo schermo, mentre Lino Guanciale è al centro di un approfondimento sulla sua carriera tra teatro e tv.

Spazio poi a Luca Argentero e al successo di Doc: alla terza stagione, cosa rende questa serie un fenomeno ancora così popolare? Infine, Rocco Papaleo e il suo ritorno alla serialità con un nuovo progetto: No activity – Niente da segnalare. Nel corso della puntata interverranno anche Diego Passoni e la giornalista Claudia Rossi.

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.