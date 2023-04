Tv Talk, puntata oggi, 29 aprile 2023

Oggi, sabato 29 aprile 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 29 aprile 2023

La puntata si apre con Francesca Fialdini e il suo programma “Le Ragazze”: questo racconto al femminile può illuminare aspetti nuovi della nostra storia recente? Con Gad Lerner, Brunella Bolloli di Libero, Massimo Cirri di Radio2 e il cantautore Vinicio Capossela, spazio al dibattito mediatico generato dalla Festa della Liberazione, fra ampia partecipazione e forti polemiche.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza dell’attore Enrico Ianniello è l’occasione per analizzare il suo lavoro che quest’anno lo ha visto dividersi tra Il Commissario Ricciardi e Un Passo dal Cielo, due fiction di punta di Raiuno.

Inoltre, Maurizio Ferrini rivela i segreti della sua rinascita televisiva, tra partecipazioni in programmi importanti e l’immutato affetto del pubblico verso la sua Signora Coriandoli.

Infine, un focus su un vero esperimento televisivo di queste settimane: CinAmerica. Con i conduttori Francesco Costa e Giada Messetti, si analizzano i meccanismi adatti per proporre al pubblico una trasmissione incentrata sul rapporto tra le due grandi potenze che, proprio questa settimana, sono al centro del discorso mediatico. Ad arricchire il dibattito anche Riccardo Bocca, Marta Cagnola di Radio24 e Claudia Rossi de il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.