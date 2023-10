Tv Talk, puntata oggi, 28 ottobre 2023

Oggi, sabato 28 ottobre 2023, alle 15:20 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 28 ottobre 2023

Ospiti di questa puntata sono Sigfrido Ranucci, Annalisa Bruchi, Bianca Guaccero, Gianmarco Saurino, Pablo Trincia e Camila Raznovich. Tra i temi di puntata: l’analisi di un aspetto molto delicato del conflitto in Medio Oriente, come la quantità di bambini vittime e l’utilizzo mediatico che si fa delle immagini che li coinvolgono.

E poi: un approfondimento sulla nuova stagione di Report, l’esordio di Ballando con le Stelle, il ritorno alla conduzione di Bianca Guaccero con il programma in prima serata Liberi Tutti, il caso Elisa Claps, un giallo durato 30 anni che ha da sempre coinvolto i media italiani, fra tv, podcast e social network, la storia televisiva di Camila Raznovich, conduttrice di Kilimangiaro e di Macondo. Interverranno anche i giornalisti Maria Volpe, Claudia Rossi e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.