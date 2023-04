Tv Talk, puntata oggi, 15 aprile 2023

Oggi, sabato 15 aprile 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 15 aprile 2023

Il programma apre con il racconto mediatico che si è sviluppato intorno alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Poi, con Marzia Roncacci (Tg2 Italia), Senio Bonini (Tg1 Mattina), Francesco Specchia di Libero Quotidiano e Riccardo Bocca, spazio alla vicenda della “veggente” di Trevignano, un vero e proprio caso che sta attraversando la televisione dal day time alla prima serata.

La presenza di Elena Di Cioccio e il suo monologo a Le Iene sono l’occasione per affrontare il tema della sieropositività e del racconto delle malattie in tv, ormai piuttosto trascurato dalla nostra televisione: esiste ancora una sorta di stigma mediatico su questo argomento?

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, i cantanti Nek e Morgan sono al centro di un’analisi sui loro rispettivi programmi: lo show di prime-time Dalla Strada al Palco e l’esperimento in quattro seconde serate StraMorgan.

Sempre con loro, inoltre, un approfondimento sui cantanti prestati alla conduzione, una tradizione ricca di grandi nomi nella televisione italiana. Ad arricchire il dibattito anche Marta Cagnola di Radio24, Luca Dondoni de La Stampa e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.