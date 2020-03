Tv Talk oggi, perché non va in onda?

Chi si è sintonizzato, come ogni sabato pomeriggio, su Raitre per vedere la puntata settimanale di Tv Talk, sarà rimasto spiazzato nel vedere che Massimo Bernardini ed i suoi analisti non sono in onda come di consueto. Come mai Tv Talk non è in onda oggi?

Come molti di voi avranno potuto immaginare, il motivo sta nella serie di decisioni prese dalla Rai in questo periodo di emergenza sanitaria e che sono volte a contenere la diffusione del Coronavirus. L’azienda di Stato ha infatti deciso di sospendere alcuni programmi televisivi per fare in modo che il minor numero dei suoi impiegati circolasse e, quindi, disobbedisse per necessità lavorative al decreto governativo che chiede invece a tutti di stare in casa.

Tra i programmi sospesi, c’è anche Tv Talk, che sarà così sostituito da altri programmi o film. Il programma non ha ancora una data di ritorno in onda, ma si spera che, con la fine dell’emergenza, tutti i programmi Rai e non solo che sono stati sospesi possano riprendere con la loro normale programmazione.