Tv Talk, puntata oggi, 2 marzo 2024

Oggi, sabato 2 marzo 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 2 marzo 2024

Dagli scontri di Pisa e Torino fino alle elezioni in Sardegna. La “tele-politica” è tornata a scaldare il racconto mediatico: prima dalle strade, poi dai seggi elettorali e infine nelle arene dei talk. Massimo Bernardini ne parla, in studio, con Monica Giandotti, Paolo Celata e Francesco Specchia.

Dopo “ReTVeet”, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Elio è l’occasione per analizzare LOL – Talent Show, il nuovo talent dedicato ai comici. Spazio anche al ritorno in Rai di Massimo Giletti con La Tv Fa 70 e a un approfondimento sul polverone mediatico generato dalle voci di separazione dei Ferragnez.

Con Riccardo Rossi si parlerà, invece, della quarta edizione de I Vinili di… appena cominciata. Nel corso della puntata, interverranno anche Linus, Maria Volpe, Riccardo Bocca, Massimo Scaglioni, Franco Schipani e Marta Cagnola.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.