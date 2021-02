Torna oggi, sabato 27 febbraio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 27 febbraio 2021

Nella puntata di oggi la presenza di Marco Damilano sarà l’occasione per analizzare Propaganda Live, il programma di satira e informazione del venerdì sera targato La7. Con Antonio Di Bella, poi, spazio a una drammatica concomitanza raccontata dai media in questa settimana: mentre in Italia è passato un anno esatto dalla prima vittima di Covid, negli Usa si è arrivati al mezzo milione di morti, con tanto di cerimonia commemorativa del presidente Biden.

Dopo gli immancabili ReTVeet -la rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana-, Riccardo Bocca e Claudio Lippi commenteranno la prima serata di Raiuno dedicata ai Ricchi e Poveri. Nunzia De Girolamo, poi, racconterà la sua prima esperienza da conduttrice in Ciao Maschio, per poi affrontare il dibattito scaturito in televisione a seguito degli insulti del professor Gozzini nei confronti di Giorgia Meloni. Infine, la strana coppia del nuovo programma di Raitre Lui è Peggio di me, Giorgio Panariello e Marco Giallini, sveleranno i meccanismi della loro inedita conduzione a due.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.