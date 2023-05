Tv Talk, puntata oggi, 20 maggio 2023

Oggi, sabato 20 maggio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 20 maggio 2023

Dopo l’anteprima dedicata a La Gioia della Musica di Corrado Augias, la puntata si apre con il racconto televisivo della tragica alluvione che ha colpito il Centro Italia: quanto è complicato illustrare in diretta eventi così drammatici e in continuo divenire?

Con Isabella Romano di Tg1 Mattina e Barbara Serra collegata da Londra, inoltre, spazio al tour politico-mediatico del presidente ucraìno Zelensky sulle tv di tutto il mondo, con un focus specifico sul talk allestito all’Altare della Patria e trasmesso da Raiuno.

Dopo gli immancabili ReTVeet, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, la presenza di Flora Canto è l’occasione per cogliere i meccanismi dietro a I Migliori Anni, un classico della tv tornato in onda dopo sei stagioni, mentre con Luca Dondoni de La Stampa, Marta Cagnola di Radio24 e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano si analizza l’anno di Amici che, con la finale di domenica scorsa, ha concluso la sua ventiduesima edizione.

Infine, la stagione di Andrea Pennacchi, uno dei protagonisti più poliedrici della tv, tra fiction, intrattenimento e satira. Durante la puntata saranno rivelate le nomination per i Tv Talk Awards, gli ambitissimi premi dedicati alle migliori novità televisive dell’anno. Ad arricchire il dibattito in studio anche Saverio Raimondo, Riccardo Bocca e Massimo Cirri di Radio2.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.