Tv Talk, puntata oggi, 18 febbraio 2023

Oggi, sabato 18 febbraio 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 18 febbraio 2023

La puntata comincia con un’analisi sulle ultime elezioni regionali. Al netto dei risultati inequivocabili, si è registrato un tasso di astensione tra i più alti della storia del Paese: la televisione ha avuto responsabilità in questo fenomeno?

Massimo Bernardini ospiterà poi Serena Bortone, per un bilancio di Oggi è un altro giorno, giunto alla terza edizione, e a un’analisi dell’onda lunga di questo Sanremo che, nonostante sia terminato la scorsa settimana, continua a imperversare nei programmi televisivi.

Dopo gli immancabili ReTVeet, la rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti, sarà ospite Elena Sofia Ricci per parlare del suo nuovo personaggio Teresa Battaglia, una cacciatrice di serial killer nella nuova mini-serie di Raiuno Fiori Sopra l’Inferno.

Sveva Sagramola sarà al centro di un approfondimento su Geo, una colonna del daytime di Rai 3: come si innova efficacemente un format così longevo? Infine con il coreografo Luca Tommassini si parlerà di una tendenza degli ultimi tempi: il ritorno del balletto come forma di spettacolo nel racconto televisivo. Ad arricchire il dibattito anche Francesco Specchia di Libero Quotidiano, Saverio Raimondo, Marta Cagnola di Radio24, Daniela Ercolani di Telesette e lo storico della tv Giorgio Simonelli.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.