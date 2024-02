Tv Talk, puntata oggi, 17 febbraio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, sabato 17 febbraio 2024, alle 15:00 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 17 febbraio 2024

Le ultime polemiche che hanno coinvolto il Festival di Sanremo a una settimana dal termine dello spettacolo e un approfondimento sugli artisti che negli anni hanno espresso la loro posizione sui grandi palchi televisivi, sia in Italia che all’estero, sono i temi d’apertura della puntata. Bernardini ne parla con i giornalisti Gino Castaldo, Maurizio Caverzan e Marta Cagnola.

Caterina Balivo è poi al centro di un’attenta analisi del suo programma La Volta Buona, partito lo scorso settembre, mentre la presenza di Gigi & Ross e di Elisabetta Gregoraci è l’occasione per parlare del loro Mad in Italy, la nuova prima serata di Raidue.

Infine, insieme a Giovanni Veronesi e Pilar Fogliati, il ritorno della commedia romantica con il loro “Romeo è Giulietta”. Interverranno nel corso della puntata anche le giornaliste Claudia Rossi e Grazia Sambruna, e Diego Passoni.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.