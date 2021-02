Torna oggi, sabato 6 febbraio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 6 febbraio 2021

Nella puntata di oggi si analizzerà la reazione della televisione allo scenario politico ed agli eventi ad esso legato durante questa settimana; con il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis e con Riccardo Iacona, poi, spazio al racconto dell’emergenza sanitaria, presente nel palinsesto tv con molteplici registri: informazione, divulgazione e inchiesta.

La presenza in studio di Gianluigi Nuzzi sarà, invece, l’occasione per trattare una vicenda in grado di riaccendere l’interesse dei telespettatori verso la cronaca nera, il caso di Bolzano: quali sono gli elementi che ne giustificano questa centralità mediatica?

Dopo gli immancabili ReTVeet-l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana, il programma La Pupa e il Secchione sarà analizzato dalla filosofa Michela Marzano e dall’ex secchione Raffaello Mazzoni, mentre Tiberio Timperi svelerà i meccanismi del suo UnoMattina in Famiglia. Infine, con Luca Barbarossa, Andrea Perroni, Barbara Foria e Saverio Raimondo, un affondo sulle ultime novità intorno all’edizione più controversa nella storia del Festival di Sanremo.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.