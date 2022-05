Tv Talk, puntata oggi 21 maggio 2022: ospiti

Oggi, sabato 21 maggio 2022, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 21 maggio 2022

Nella trentunesima puntata, ad un anno dalla sua scomparsa, la puntata si apre ricordando Franco Battiato. Ospiti Andrea Scanzi, Selvaggia Lucarelli e Luca Dondoni. Spazio poi alle conseguenze mediatiche dell’Eurovision Song Contest che, proprio in questa settimana, hanno raggiunto un’inaspettata dimensione politica internazionale. Inoltre, tra cronaca e spettacolo, in questi giorni sono tornati al centro del racconto televisivo numerosi episodi di sessismo.

Dopo gli immancabili ReTVeet –l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou più recenti, Barbara Foria svela i meccanismi del nuovo format Questa è casa mia. Ampia pagina dedicata a Mara Venier, con un’attenta analisi della sua doppia anima nella conduzione di Domenica In, fra momenti seri sull’attualità degli ultimi tempi e grandi occasioni di spettacolo e intrattenimento puro. Infine, per la prima volta a Tv Talk Adriano Panatta, la sua presenza sarà l’occasione per un focus su Una Squadra, la nuova docu-serie sull’epopea sportiva di cui fu protagonista. Ad arricchire il dibattito in studio: Saverio Raimondo, Maria Volpe del Corriere della Sera, Marta Cagnola di Radio24 e Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.