Tv Talk, gli ospiti del 17 aprile 2021

Torna oggi, sabato 17 aprile 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti.

Tv Talk Rai 3, ospiti 17 aprile 2021

La puntata si aprirà parlando del caso di Denise Pipitone e di come la tv lo abbia trattato in questi giorni. Con l’aiuto di Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, obiettivo, invece, sulle immagini che arrivano dall’estero e raccontano i primi entusiastici tentativi di un ritorno alla normalità post-Covid: la tv riesce a utilizzarle come documenti informativi o solo come pretesto di scontro politico?

Dopo un affondo sul racconto delle proteste di questi giorni, con Selvaggia Lucarelli si parla di dipendenza affettiva, il tema protagonista del suo ultimo lavoro nato proprio da un’esperienza televisiva. La presenza di Eleonora Daniele è poi l’occasione per affrontare il suo stile di conduzione, in particolare il suo lato più pop, mentre con Enrico Papi si analizza la ripartenza di Name That Tune e una tendenza tv molto forte negli ultimi tempi: la presenza sempre maggiore di programmi basati sulla leggerezza e il gioco. Ospite della puntata anche il fenomeno delle imitazioni in questa stagione: Vincenzo De Lucia, mentre ad arricchire il dibattito in studio anche Fabio Canino, Massimo Cirri e Riccardo Bocca.

Tv Talk Rai 3, cast

Nel cast fisso del programma, oltre a Bernardini, ci sono anche Sebastiano Pucciarelli, che si occupa dei temi più d’attualità; Cinzia Bancone, che cura gli spazi dedicati ai social e Silvia Motta, l’esperta di ascolti.

Tv Talk Rai 3, analisti

Oltre a loro, però, il programma ospita anche un gruppo di giovani analisti, studenti di Comunicazione, che intervengono durante la puntata per commentare i temi trattati, analizzare i programmi di cui si sta parlando ed intervistare gli ospiti.

Tv Talk Rai 3, streaming

E’ possibile vedere Tv Talk in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Qui il link alla pagina ufficiale di Tv Talk.