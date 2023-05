Tutti i sogni ancora in volo, Massimo Ranieri torna su Rai1 con un varietà

Massimo Ranieri torna in tv. Dopo la partecipazione a Sanremo 2022 in qualità di cantante in gara ed a Sanremo 2023 come superospite, per uno degli artisti più versatili dello spettacolo italiano è il momento di tornare al classico varietà.

Venerdì 26 maggio 2023, alle 21:30, va in onda la prima di due puntate di Tutti i sogni ancora in volo, in cui il cantante ed attore omaggerà il genere del varietà con storie, aneddoti personali e le più belle canzoni di sempre.

Ad affiancare Ranieri in uno studio la cui scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70, sarà Rocío Muñoz Morales. Ospiti della prima puntata Gianni Morandi, Diodato, Noemi e The Kolors, che canteranno con Ranieri i più grandi successi della musica italiana.

Un programma che metterà ancora una volta al centro il talento di Massimo Ranieri, non alla sua prima conduzione tv. Già in passato aveva dimostrato padronanza del palco anche nelle vesti di conduttore, regalando programmi curati e con ottimi ascolti. Senza mai rinunciare alla musica, la sua prima passione che lo ha reso popolare.