Tu Si Que Vales 2020: Kyle Cragle – Finale (video e gallery)

Nella finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 28 novembre 2020, abbiamo visto anche Kyle Cragle, ginnasta/verticalista 24enne che questa volta, oltre a mostrare le proprie doti ginniche, ha ballato sui tacchi, vestito da donna, sulle noti della celeberrima Cabaret di Liza Minnelli.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A decidere la sorte di Kyle questa volta è stato però il pubblico da casa attraverso il televoto. KYLE PASSA IL TURNO!

A seguire il video integrale dell’esibizione di Kyle Cragle nella puntata finale di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.

Le luci del palco di #TuSiQuevales sono tutte per Kyle Cragle! Merita di vincere? Per votare per lui CODICE 04 con sms al numero 477.000.4, attraverso l'app Mediaset Play oppure su https://t.co/tFBHyxJcnL pic.twitter.com/l7k6ug31kj

— Tù sì que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2020