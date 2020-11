Tu Si Que Vales 2020: Vitaly (video e gallery)

Nella nona puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 7 novembre 2020, abbiamo visto anche Vitaly, equilibrista 33enne.

Vitaly si è esibito in un numero in cui ha utilizzato una pallina e delle mazze da golf. Dopo tre tentativi, però, il numero non gli è riuscito del tutto. Presa dal senso di colpa per aver fatto un po’ di rumore, però, Maria De Filippi gli ha chiesto di tornare ad esibirsi.

L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare.

A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Vitaly nella puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera.