Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 5

Ieri, 1 marzo 2021, la finale del Grande Fratello Vip 20/21 ha decretato il suo vincitore: è Tommaso Zorzi, che ha battuto nell’ultimo scontro Pierpaolo Petrelli, guadagnandosi il 68% delle preferenze del pubblico. La lunghissima serata, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio, ha visto uscire prima Andrea Zelletta – che si scontrava al televoto proprio con Zorzi -, poi Dayane Mello (quarta classificata) e infine Stefania Orlando (terza classificata), per poi arrivare allo scontro finale.

Tutti i finalisti, nel corso della serata, hanno potuto riabbracciare gli affetti più cari: genitori, fratelli e, soprattutto, figli, perché sia la Mello che Petrelli sono genitori e avevano quindi lasciato i loro bambini per un periodo inaspettatamente lunghissimo. L’edizione, tra un prolungamento e l’altro, ha infatti avuto una durata veramente estrema, che ha messo in più occasioni a dura prova i concorrenti. Anche Zorzi figurava tra il cast entrato il primissimo giorno ed ha quindi trascorso nella casa più spiata d’Italia quasi 6 interminabili mesi. Per lui, come per i compagni, i momenti di crisi non sono mancati e più volte il giovane è sembrato sul punto di voler abbandonare la casa.

Tommaso Zorzi si è aggiudicato il montepremi finale di 100.000 euro. Potete rivedere i video della serata sulla pagina ufficiale del Grande Fratello VIP. A seguire, alcune immagini della vittoria di Tommaso Zorzi.