Grande Fratello Vip: anticipazioni 5 ottobre 2020. Chi sarà eliminato?

Stasera, 5 ottobre 2020, sarà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta come al solito da Alfonso Signorini, con Pupo e Antonella Elia come opinionisti in studio. Al televoto troviamo Adua Del Vesco, Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Franceska Pepe. Chi di loro dovrà abbandonare la casa?

Nel menù della puntata: Flavio Briatore racconterà la sua verità sull’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Si parlerà poi del rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Sarà l’attrice a rivelare tutto sul suo rapporto con il collega, anche se in questi ultimi giorni si è parlato in tutti i talk del fatto che i due sarebbero stati insieme solo per pubblicità, esattamente come accaduto tra la Del Vesco e Gabriel Garko.

Ieri i social si sono scatenati anche per delle parole veramente fuori luogo pronunciate da Patrizia De Blanck, che alzatasi da poco ha detto di avere la voce: “da gay, da fro**o“, guardando nel contempo in direzione di Tommaso Zorzi. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Ricordiamo che, oltre agli appuntamenti televisivi, è possibile seguire in streaming la diretta su Mediaset Play e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, oppure sul sito www.grandefratellovip.mediaset.it.