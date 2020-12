The Voice Senior: Giovanni Codegoni in arte Gianni Dego (video e gallery)

La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Giovanni Codegoni, in arte Gianni Dego, 76enne che ha portato sul palco il brano “Granada” di Claudio Villa.

Gianni è cantante professionista dal 1980, partecipando a numerosi Festival. Pratica anche volontariato ed è stato anche insignito del titolo di Cavaliere. Il suo sogno è sempre stato quello di cantare in Rai, sogno che ha esaudito questa sera. Per lui, in extremis, si sono girati solo i Carrisi.

A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino.

A voi il video dell’esibizione di Giovanni Codegoni di stasera alle Blind Audition di The Voice Senior 2020.