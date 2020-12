The Voice Senior: Massimo Vita (video e gallery)

La terza puntata di The Voice Senior di questa sera, 11 dicembre 2020, in onda su Rai1 con la conduzione di Antonella Clerici, ha visto anche l’esibizione di Massimo Vita, 68enne che ha portato sul palco il brano “Human” di Rag’n’bone man.

Massimo ha iniziato a cantare a sette anni, per dei cori di chiesa. A sedici anni, con uno stratagemma, ha iniziato a suonare in un night club a Chiasso. A 28 anni ha acquistato un locale, facendolo diventare il Charleston di Como, che ospitò numerosissimi artisti. Per lui si sono girati sia Loredana Bertè che Clementino, gli unici con degli spazi ancora vuoti nel loro team: lui ha scelto la Bertè.

A giudicare l’esibizione, decidendo se dare una possibilità al talento girando o meno la poltrona, sono stati i coach/giurati di The Voice Senior 2020: Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi – che rappresentano il team Carrisi – e il rapper Clementino.

A voi il video dell’esibizione di di stasera alle Blind Audition di The Voice Senior 2020.