The Voice Generations stasera su Rai1: regolamento, giudici, quante puntate sono

Dopo The Voice Senior e The Voice Kids, arriva su Rai 1 The Voice Generations, un nuovo spin-off del fortunato talent show musicale. In questo format inedito, si sfideranno famiglie, amici e colleghi di generazioni diverse, uniti da un legame speciale e dalla passione per la musica.

Due serate condotte ancora una volta da Antonella Clerici, con gli stessi coach che hanno reso vincenti le edizioni Senior e Kids: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa.

The Voice Generations – quante puntate sono

La prima puntata, in onda venerdì 12 aprile, sarà dedicata alle Blind Auditions, dove i coach, di spalle ai concorrenti, valuteranno unicamente le loro voci. Se un gruppo conquista il loro favore, potranno premere il pulsante e girarsi, aggiudicandosi il talento in squadra. Nel caso di più coach interessati, il gruppo avrà la facoltà di scegliere con chi proseguire il suo percorso.

Novità assoluta di The Voice Generations è il Super Blocco: ogni coach avrà un solo jolly a disposizione per impedire ad un collega di accaparrarsi un gruppo durante le Blind Auditions.

Al termine della prima serata, ogni coach avrà completato la propria squadra con due gruppi. I 16 finalisti si contenderanno il titolo nella spettacolare finale di venerdì 19 aprile. In questa fase decisiva, i coach avranno l’ultima possibilità di riascoltare le esibizioni e selezionare i quattro gruppi che si sfideranno nell’ultima e cruciale performance. Il verdetto finale sarà affidato al pubblico in studio, che decreterà il vincitore della prima edizione di The Voice Generations.