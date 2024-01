The Floor, su Rai 2 il nuovo game show: come funziona e conduttori

Seguici su Whatsapp - Telegram

Prendete un pavimento a mo’ di scacchiera, con cento concorrenti ed un montepremi di 100mila euro che solo uno di loro si porterà a casa. Avrete la premessa di The Floor, il nuovo game show in onda su Raidue a partire da martedì 2 gennaio 2024, alle 21:20, per sei prime serate (la seconda puntata va in onda eccezionalmente di giovedì, poi sempre di martedì).

A condurre il programma c’è Ciro Priello, co-fondatore dei The Jackal e che, dopo l’esperienza al PrimaFestival e come concorrente a Tale e Quale Show (ma anche dopo alcuni progetti pensati esclusivamente per RaiPlay), debutta come conduttore sulla tv generalista. Al suo fianco, Fabio Balsamo, anche lui componente dei The Jackal qui nel ruolo del tuttologo, colui che darà informazioni sui concorrenti e sulle materie scelte.

Ma come funziona The Floor? Nato in Olanda dalla mente di John De Mol (già papà del Grande Fratello, di The Voice e di Affari Tuoi), il format prevede che in studio ci sia un enorme pavimento, appunto, suddiviso in cento caselle.

Su ognuna si trova un concorrente, ognuno con una propria materia con cui si presenta: quando il Floor ne seleziona uno, questo deve decidere chi dei suoi vicini vuole sfidare, facendo attenzione alla categoria.

Comincia così un duello di 45 secondi, durante cui i concorrenti devono rispondere a delle definizioni relative a delle immagini che compaiono su uno schermo e che hanno a che fare con la categoria del concorrente scelto. Chi esaurisce per primo i 45 secondi perde e viene eliminato; l’altro, invece, resta in gara e può decidere se scegliere un altro avversario o tornare sul Floor.

Se sceglie di andare avanti, deve però fare attenzione, perché la sfida sarà sulla sua categoria e, se vincerà, acquisirà la categoria dell’avversario. Solo chi, dopo 99 duelli e giunto all’ultima puntata, rimane in gioco sarà il vincitore e si porterà a casa i 100mila euro.

The Floor è un programma di Angelo Ferrari, scritto con Cristina Limon, Marta Marelli, Paolo Cucco, Matteo Corfiati, Simone Di Rosa e Francesca Di Benedetto. La regia è di Fania De Risi. Il programma è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.