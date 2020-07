Temptation Island 2020, Sofia ed Alessandro

Tra le sei coppie di concorrenti di Temptation Island 2020, il reality show estivo che Canale 5 manda in onda dal 1° luglio 2020 in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia, c’è anche quella formata da Sofia ed Alessandro. La coppia è nip, ovvero non formata da vip: in quest’edizione, infatti, personaggi famosi e non coestitono nelle stesse puntate.

Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono nonostante entrambi vivano a Perugia. Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia.

La differenza di età -17 anni- non è mai stata un problema; si conoscono nel 2016 e si innamorano subito. Ma dopo una convivenza turbolenta e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia a voler partecipare a Temptation Island spiegando che il suo obiettivo “è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto”. Alessandro è categorico: “Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l’ultima occasione che avrà a disposizione”.