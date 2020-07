Temptation Island 2020: la location

Temptation Island 2020, il reality show estivo in onda da stasera, dal 2 luglio 2020, in prima serata su Canale5, con la conduzione di Filippo Bisciglia, è ambientato come da tradizione in Sardegna. Le sei coppie protagoniste hanno vissuto infatti per tre settimane presso l’Is Morus Relais, dove hanno intrapreso un viaggio tra i sentimenti lontani dal proprio partner.

Temptation Island 2020: location, Is Morus Relais

L’Is Morus Relais, la location dove è ambientata la settima edizione di Temptation Island, si trova a S. Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, nella zona Sud Occidentale della Sardegna. Si tratta di una struttura 4 stelle direttamente sul mare, in un luogo suggestivo e appartato, formata da numerose ville e stanze, con spiaggia privata e piscina. Una location ideale per separare le coppie e far vivere loro due esperienze distinte, senza però distanziarle eccessivamente nel caso i partner si volessero rincontrare.