E’ in partenza su Canale5 Temptation Island 2020, il reality show estivo prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, e in onda da stasera, dal 2 luglio 2020, in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le sei coppie partecipanti – le potete conoscere tutte a questo link – sbarcheranno ancora una volta in Sardegna e vivranno all’Is Morus Relais, dove intraprenderanno un incredibile viaggio tra i sentimenti che li vedrà trascorrere ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner.

Come capita ormai da sette edizioni, i 12 concorrenti vivranno divisi all’interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single; dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Temptation Island 2020: quante puntate sono?

La settima edizione di Temptation Island, che prenderà il via il 2 luglio 2020, durerà quattro puntate, più una – non ancora confermata, ma quasi certa – riassuntiva, che vedrà Bisciglia nuovamente insieme ai protagonisti per capire qual è stato il loro percorso una volta terminato il programma. Saranno ancora fidanzati? Si saranno lasciati? La loro relazione avrà superato indenne il percorso a Temptation Island?