Tra le sei coppie di concorrenti di Temptation Island 2020, il reality show estivo che Canale 5 manda in onda dal 2 luglio 2020 in prima serata con la conduzione di Filippo Bisciglia, c’è anche quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La coppia è vip ed, insieme ad un’altra, si inserisce in un gruppo di personaggi non famosi per la prima volta nel programma.

Temptation Island 2020, Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno rispettivamente 56 e 46 anni, sono fidanzati da un anno e tre mesi e convivono da Aprile 2020 a Roma. La loro storia è iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine, ma durante la partecipazione di Antonella all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Pietro viene paparazzato in compagnia di un’altra donna.

Antonella vive male il presunto tradimento di Pietro ma gli crede quando lui ammette di avere la coscienza pulita. Dopo l’uscita di Antonella dalla Casa, la coppia si riscopre innamorata più di prima e decide di affrontare la convivenza. Entrambi accettano di mettere alla prova la loro storia d’amore partecipando a Temptation Island, curiosi di come affronteranno i rispettivi percorsi.