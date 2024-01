Tali e Quali 2024, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

Tutto era cominciato con un puntata speciale, nel 2019. Da allora, Tali e Quali è diventato un programma vero e proprio, che torna con la terza edizione (o la quarta, se consideriamo quella puntata speciale) da sabato 13 gennaio 2023 su Raiuno.

Vero e proprio spin-off di Tale e Quale Show (tanto da andare in onda nello stesso studio, parte degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma), il programma vede la conduzione di Carlo Conti, affiancato dalla stessa giuria del programma originale, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ogni sera, poi, c’è un quarto giurato ospite, “tale e quale” ad un personaggio dello spettacolo.

Ma da quante puntate è composto Tali e Quali? In tutto, le puntate della terza edizione sono quattro, tutte in onda il sabato sera, dalle 21:25. L’ultima puntata (con finale annessa) va quindi in onda il 3 febbraio.

Nel corso delle puntate si potrà vedere una casalinga “che è” Gianna Nannini o un operaio “Tale e Quale” a Ligabue e poi professoresse, camerieri, infermiere, baristi. Tutti loro, straordinariamente e incredibilmente uguali ai propri beniamini, racconteranno le loro storie e proporranno le loro passioni, la loro gioia, la loro musica e la loro bravura – rigorosamente dal vivo – sul palco.

Le esibizioni saranno suddivise nelle quattro puntate del programma e ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”.

I protagonisti, oltre alla trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri, “vocal coach” come Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci ed Antonio Mezzancella, l’“actor coach” Emanuela Aureli con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Nel programma anche Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni che proveranno ad affrontare una sfida del tutto inedita.