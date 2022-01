Tali e Quali 2022: puntate e esibizioni

Stasera, 8 gennaio 2022, prenderà il via su Rai1 la nuova edizione di Tali e Quali, “spin-off” di Tale e Quale Show, prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly. Il programma, condotto come sempre da Carlo Conti, darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma, e che sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano.

La giuria, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa, valuterà di volta in volta le esibizione e darà il proprio voto con lo stesso meccanismo del programma da cui prende spunto. Ogni puntata avrà il suo vincitore.

Tali e Quali: puntate

Il programma andrà in onda per 4 puntate totali, nelle quali vedremo 42 esibizioni. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di Tali e Quali.

Tutti i protagonisti, oltre alla grande trepidazione della loro “prima volta”, proveranno anche il brivido di essere seguiti dal team di grandi professionisti di Tale e Quale Show: dai costumisti ai coreografi, dai truccatori ai parrucchieri, così come i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e Quali in streaming

Durante la diretta il programma può essere seguito anche in streaming a questo link, mentre le esibizioni saranno poi rese disponibili sul sito ufficiale del programma.