Tale e Quale Show Sanremo 2024, ospiti stasera 17 febbraio

Tale e Quale è finito, ma non ancora. Se è vero che la versione tradizionale del programma condotto da Carlo Conti è andata in onda in inverno, il format ha dato via ad alcuni spin-off. Così, dopo Tali e Quali, è la volta di Tale e Quale Sanremo 2024, in onda sabato 17 e 24 febbraio, sempre alle 21:25 su Raiuno.

L’idea alla base del programma non cambia, con alcuni personaggi famosi che si cimentano nell’imitazione di famosi cantanti, sia nella voce che nell’aspetto. La particolarità di queste due puntate, come si evince dal titolo, è che canzoni ed artisti imitati sono tutti stati in gara al Festival di Sanremo. Non mancheranno, fuori gara, gli ospiti “internazionali”, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

A giudicare i protagonisti delle due puntate è la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, già visti in Tale e Quale Show ed in Tali e Quali. Al loro fianco, sabato 17 febbraio, come giudice ospite c’è Pupo.

Tali e Quali Sanremo 2024, cast 17 febbraio

Alla prima puntata parteciperanno quattordici artisti (con due coppie): Marco Carta, Luisa Corna, Enzo De Caro, Alessandro Greco, Pino Insegno, i Jalisse, Massimo Lopez, Mietta, Ilaria Mongiovì, la coppia formata da Alba Parietti e Valeria Marini, Gilles Rocca e Scialpi: saranno loro a dover interpretare alcuni dei brani che hanno fatto la propria fortuna al Festival.