Tale e Quale Show Sanremo 2024, ospiti finale 24 febbraio

Tale e Quale è finito, ma non ancora. Se è vero che la versione tradizionale del programma condotto da Carlo Conti è andata in onda in inverno, il format ha dato via ad alcuni spin-off. Così, dopo Tali e Quali, è la volta di Tale e Quale Sanremo 2024, in onda sabato 17 e 24 febbraio, sempre alle 21:25 su Raiuno.

L’idea alla base del programma non cambia, con alcuni personaggi famosi che si cimentano nell’imitazione di famosi cantanti, sia nella voce che nell’aspetto. La particolarità di queste due puntate, come si evince dal titolo, è che canzoni ed artisti imitati sono tutti stati in gara al Festival di Sanremo. Non mancheranno, fuori gara, gli ospiti “internazionali”, scherzosamente interpretati da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

A giudicare i protagonisti delle due puntate è la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, già visti in Tale e Quale Show ed in Tali e Quali. Al loro fianco, sabato 24 febbraio, come giudice ospite c’è Iva Zanicchi.

Tali e Quali Sanremo 2024, cast 24 febbraio

Nella seconda ed ultima puntata protagonisti saranno Andrea Agresti, Gigliola Cinquetti, Paolo Conticini, Massimo Di Cataldo, Deborah Iurato, Pierpaolo Pretelli, Tiziana Rivale, Silvia Salemi, Lidia Schillaci e Virginio.

A loro il compito di interpretare canzoni che hanno fatto la storia del Festival, cantando rigorosamente dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Solo uno di loro diventerà “vincitore di puntata” e avrà la possibilità dunque di diventare alla fine della serata “Campione di Tale e Quale Sanremo 2024” nel corso della sfida finale che lo vedrà “opporsi” al “vincitore di puntata” di una settimana fa.