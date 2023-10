Tale e quale show 2023: Cirilli e Paolantoni sono i Village People (video e gallery)

La quinta puntata del 20 ottobre di Tale e Quale Show 2023, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del duo dei “ripetenti” formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, stasera aiutati da Pino Insegno e Pierpaolo Pretelli, nei panni dei Village People, con il celeberrimo brano Y.M.C.A.. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Carini, divertenti, confusionari come sempre. Insegno e Pretelli hanno fatto il loro dovere, mentre Cirilli e Paolantoni l’hanno buttata in caciara come il solito. Nel complesso una buona “performance”.

Potete vedere l’esibizione di Cirilli e Paolantoni di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Tale e Quale Show: Cirilli e Paolantoni – Village People