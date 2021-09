Tale e quale show 2021: Ciro Priello è Stash (video e gallery)

La prima puntata del 17 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei panni di Stash dei The Kolors, con la hit estiva Cabriolet Panorama. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Vittorio Sgarbi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Seppure senza strafare, Ciro ha portato sul palco dello show una discreta esibizione. Molto buona la somiglianza fisica, ottime le movenze. Il timbro vocale non era lo stesso, ma a tratti ha comunque ricordato quello di Stash e ha stonato poco. Poteva andare peggio.

Potete vedere l’esibizione di Ciro Priello di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Ciro Priello – Stash

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.