Tale e quale show 2023: Cirilli e Paolantoni sono i Bee Gees (video e gallery)

La seconda puntata del 29 settembre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del duo dei “ripetenti” formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, stasera aiutati da Biagio Izzo, nei panni dei Bee Gees, con un medley dei celeberrimi brani How Deep Is Your Love e Stayin’ Alive. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Flavio Insinna” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Solitamente sono divertenti, ma stasera si notava che non avevano la più pallida idea di quello che stavano facendo. Peccato. Speriamo che la prossima volta ci strappino qualche sorriso in più.

Potete vedere l’esibizione di Cirilli e Paolantoni di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.