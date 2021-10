Tale e quale show 2021: Biagio Izzo è Carmen Miranda (video e gallery)

La quarta puntata dell’8 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Biagio Izzo nei panni di Carmen Miranda, con il suo brano più famoso: Tico-Tico No Fubá. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Asia Argente” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Un’esibizione interminabile. La base andava in una direzione e la linea cantata da Izzo da tutt’altra parte. Divertente il personaggio, ma il canto non sa neppure dove sia di casa e alla quarta puntata inizia a stancare (con tutta la simpatia per Biagio Izzo). Il nuovo Cirilli non l’hanno ancora trovato…

