Tale e quale show 2022: Rosalinda Cannavò è Elodie (video e gallery)

La puntata del 7 ottobre di Tale e Quale Show 2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attrice Rosalinda Cannavò – un tempo conosciuta come Adua Del Vesco – nei panni di Elodie, con la hit Bagno a mezzanotte. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Serena Bortone” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

La scorsa volta ci aveva convinto, mentre questa settimana non abbiamo trovato alcun tipo di somiglianza, né fisica, né vocale. Ci aspettavamo molto di più.

Potete vedere l’esibizione di Rosalinda Cannavò di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.