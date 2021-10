Tale e quale show 2021: Pierpaolo Pretelli è Achille Lauro (video e gallery)

La terza puntata dell’1 ottobre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’ex “velino” Pierpaolo Pretelli nei panni di Achille Lauro, con il brano sanremese Me ne frego. La giuria del talent-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Mario Giordano” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.

Anche questa settimana un’esibizione molto divertente per Pretelli, che ha saputo entrare perfettamente nel personaggio, anche se i muscoli erano nettamente diversi da quelli più “rilassati” di Achille Lauro. Vocalmente non era granché simile all’originale, ma in questo caso l’importanza era la performance nel suo complesso.

Potete vedere l’esibizione di Pierpaolo Pretelli di stasera nel video che vi proponiamo. A seguire alcune immagini di quanto andato in onda.

Video Torneo Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli – Achille Lauro

Un artista non facile da imitare. Riuscirà a convincere la giuria @pierpaolopretel nei panni di @AchilleIDOL? 😎#taleequaleshow pic.twitter.com/ucQ4qlAs9h — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 1, 2021

Il video integrale dell’esibizione è disponibile nella pagina Raiplay dedicata al programma, a questo link.