SWAT su Rai2: trama e cast puntata 18 – Stagione 6

Questa sera, sabato 2 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda l’episodio 18 della sesta stagione del telefilm S.W.A.T. dal titolo Stoccolma. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

S.W.A.T. – Trama Episodio 18

La puntata 18 della sesta stagione di SWAT, intitolata “Cinque pezzi facili”, è stata trasmessa in Italia da Rai 2 il 2 dicembre 2023.

Dopo la nascita della figlia Vivian, Hondo rientra al lavoro. La squadra viene chiamata a investigare su una banda di ladri di origine mediorientale, in cerca di cinque favolosi gioielli, di cui fanno parte cinque gemme estremamente preziose trafugate da un antico Corano.

I ladri sono guidati da un uomo chiamato Omar, che è disposto a tutto pur di recuperare i gioielli. La squadra di SWAT dovrà fare i conti con una banda pericolosa e determinata, che non esiterà a usare la violenza.

S.W.A.T. – Cast e attori

Shemar Moore: Daniel “Hondo” Harrelson

Alex Russell: Jim Street

Jay Harrington: David “Deacon” Kay

Lina Esco: Christina “Chris” Alonso

Kenny Johnson: Dominique Luca

David Lim: Victor Tan

Stephanie Sigman: Jessica Cortez

Omar Epps: Dominique Luca Sr.

Briana Marin: Eva Luca

Stephanie DiMera: Lina Alfaro

David DeSantos: Victor Tan Sr.