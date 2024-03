Studio Battaglia 2, trama seconda puntata (26 marzo 2024)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Martedì 26 marzo 2024, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Studio Battaglia, la nuova stagione della fiction tv remake di The Split, serie britannica andata in onda per due stagioni. La serie ha come protagoniste una madre e le sue tre figlie, nonché lo studio legale in cui lavorano tutte tranne una e le loro vicende private. Quante puntate sono.

Studio Battaglia – Trama seconda puntata

Titolo: “Sotto pressione”

Le tensioni all’interno dello studio Battaglia salgono alle stelle. La fusione con lo studio Zander & Associati si rivela più complicata del previsto, e Marina e Zander si scontrano continuamente sulla gestione dei casi e del personale.

Anna è alle prese con la difesa di Michela Fini, una famosa chef-blogger che vuole separarsi dal marito Corrado. L’uomo, però, è un abile manipolatore e non è disposto a cedere facilmente. Nina si occupa di un caso di malasanità: una donna denuncia un medico per un intervento chirurgico andato male. Viola affronta il caso di un bambino che viene bullizzato a scuola.

Anna è combattuta tra l’amore per Massimo e il senso di colpa verso Alberto. La donna deve prendere una decisione importante sul suo futuro sentimentale. Viola e Alessandro cercano di superare le difficoltà della loro relazione, ma la convivenza forzata non è facile. Marina è in guerra con Zander per il controllo dello studio. La tensione tra i due avvocati è altissima e rischia di compromettere il futuro dello studio.

Studio Battaglia, come vederlo

E’ possibile vedere Studio Battaglia in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dal giorno successivo si potrà vedere in Guida Tv/Replay. A questo link la pagina ufficiale della serie.