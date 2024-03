Studio Battaglia 2, quante puntate sono?

Seguici su Whatsapp - Telegram

A due anni dalla prima stagione, torna Studio Battaglia 2, seconda stagione del legal drama a tinte family di Raiuno, remake della serie britannica “The Split”. L’appuntamento è da martedì 19 marzo 2024, in prima serata ed in streaming su RaiPlay.

Ma da quante puntate è composto Studio Battaglia 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono tre (uno in meno rispetto alla prima stagione), ciascuno della durata di circa 100 minuti. Raiuno le manda in onda nel giro di due settimane: i tre episodi sono infatti trasmessi martedì 19, martedì 26 e giovedì 28 marzo.

Studio Battaglia 2, la trama

Le sorelle Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio), insieme alla madre Marina (Lunetta Savino), tornano a lavorare nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause ma per Zander (David Sebasti) liberarsi di lei si rivela più arduo del previsto.

Per Anna, travolta dalla passione per Massimo (Giorgio Marchesi) alla fine della prima stagione, giunge il momento di fare una scelta: seguire il cuore o la famiglia ed il marito Alberto (Thomas Trabacchi). Tre avvocate divorziste, ma le donne Battaglia sono quattro e Viola (Marina Occhionero), la sorella minore, neo-sposa, racconta un modo diverso di vivere la quotidianità, alle prese con le difficoltà della vita adulta, la lotta per affrancarsi dalla famiglia e il costo folle degli affitti milanesi.

Ognuno degli episodi sviluppa un caso legale, affidato allo Studio Zander Battaglia, che va a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna affronta un doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” (Sara Putignano) contro il marito Corrado (Raffaele Esposito), uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.